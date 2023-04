Confindustria Ue, 'strategia su Cina va discussa con le imprese'

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAR - "Qualsiasi nuovo strumento che possa avere un impatto significativo sui flussi commerciali o di investimento tra Ue e Cina deve essere attentamente valutato e discusso con le imprese". E' quanto sottolinea il direttore generale di Business Europe, la Confindustria dell'Ue, Markus J.

Beyrer, commentando l'intervento di Ursula von der Leyen sullo stato delle relazioni tra Ue e Pechino.

"Riconosciamo la complessità e le sfide delle relazioni Ue-Cina. Il disaccoppiamento non è una soluzione per affrontare problemi quali le asimmetrie nell'accesso al mercato e la crescente politicizzazione dell'economia cinese. L'Ue deve impegnarsi con la Cina in aree di interesse comune come il cambiamento climatico e la standardizzazione. Allo stesso tempo, l'Ue deve costruire catene di approvvigionamento più resistenti e mitigare i rischi. Qualsiasi nuovo strumento che possa avere un impatto significativo sui flussi commerciali o di investimento tra Ue e Cina, in particolare sugli investimenti in uscita, deve essere valutato attentamente e discusso con le imprese", spiega Bayrer. (ANSA).