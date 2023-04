Confesercenti, a Pasqua potrebbero mancare 50mila lavoratori

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Sul fronte del lavoro arrivano segnali incoraggianti con il numero complessivo degli occupati che rimane sopra quota 23,3 milioni e il tasso di occupazione che sale ma dal punto di vista delle imprese del turismo c'è preoccupazione per la difficoltà di reperimento del personale.

Lo afferma Confesercenti che sottolinea come a Pasqua e in primavera potrebbero mancare circa 50mila lavoratori.

L'aumento di occupati che si registra dal confronto con febbraio del 2022 (352mila unità, l'1,5%) - si legge in una nota - è tutto attribuibile all'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+515mila unità) mentre quelli a termine e gli autonomi diminuiscono. Nel complesso, si tratta di un quadro comunque positivo, anche se nel turismo si fa sentire sempre di più il peso del mismatch tra offerta e domanda di lavoro. Per il settore della ristorazione il 52% delle figure professionali richieste è di difficile reperimento per mancanza di candidati o per preparazione inadeguata degli stessi, una quota che si assesta oltre il 26,7% per le attività ricettive. Sulla base di queste tendenze, stimiamo per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti - periodi di picco della domanda - oltre 50 mila lavoratori 'mancanti' nelle imprese turistiche".

"E' un problema - sottolinea la Confesercenti - "da risolvere urgentemente. La proposta del ministro del Turismo, Daniela Santanché, di incentivare il lavoro dei giovani nel settore nel weekend e nelle giornate di festa è apprezzabile, purché l'incentivo arrivi tramite uno sgravio fiscale e non da un aumento del costo del lavoro.. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. Ma la gestione dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione, anche nei paesi d'origine". (ANSA).