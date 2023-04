Confcommercio:Tagliavanti,congratulazioni a Chevallard

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Esprimo le mie più vive congratulazioni e quelle della Camera di Commercio ad Andrea Chevallard eletto Presidente di Confcommercio Roma.

La sua competenza e professionalità sono quanto mai necessarie per affrontare le tante sfide importanti che la Capitale ha davanti". Lo afferma in una nota il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

"Tutte le associazioni di categoria e le Istituzioni - aggiunge - sono chiamate a moltiplicare gli sforzi per contribuire allo sviluppo socio-economico della città. Confcommercio Roma, con la guida di Chevallard, sarà sicuramente protagonista di questo percorso". (ANSA).