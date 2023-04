Coldiretti, falso made in Italy in Russia vale 250 milioni

(ANSA) - PARMA, 30 MAR - In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e al blocco degli scambi commerciali con la Russia nel Paese è nata una "fiorente produzione di imitazioni made in Italy che hanno sostituito le esportazioni tricolori con un costo per il nostro Paese di 250 milioni di euro". Lo sostiene Coldiretti che oggi ha presentato i dettagli dell'analisi a Cibus connecting Italy, il Salone internazionale del settore agroalimentare in corso a Parma.

"In molti territori, dagli Urali alla regione di Sverdlovsk, sono sorte fabbriche specializzate nella produzione di imitazione dei formaggi e salumi italiani per sostituire quello originali - si legge nel comunicato diffuso da Coldiretti - Si tratta di impianti per la lavorazione del latte e della carne per coprire la richiesta di formaggi duri e molli così come di salumi che un tempo era soddisfatta dalle aziende agroalimentari italiane". Tra i prodotti più "copiati" il parmigiano, come il "Russkiy Parmesan", ma anche Montasio, Pecorino, mozzarelle e ricotte. (ANSA).