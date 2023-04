Cna e Unicredit, accordo per semplificare accesso al credito

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - È stato siglato oggi da Paola Garibotti, regional manager Nord-Ovest di UniCredit e da Nicola Scarlatelli, presidente della Cna di Torino, presso la sede direzionale della Cna Torino in via Millio 26, un accordo di collaborazione che ha l'obiettivo di sostenere l'attività e lo sviluppo delle imprese associate. L'accordo, che ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, semplifica e velocizza le procedure bancarie per le richieste di affidamenti, finanziamenti o rinnovo di fidi.

"Questo accordo intende rispondere nel modo più veloce ed efficace possibile alle esigenze creditizie delle imprese del territorio torinese anche mediante iniziative volte a supportare la crescita delle piccole e medie imprese sia in termini puramente finanziari sia in termini di cultura e struttura finanziaria. La collaborazione con una importante associazione di imprese del territorio, come Cna va proprio in questa direzione" afferma Garibotti. "Questo accordo è stato fortemente voluto dalla Cna per accompagnare e sostenere l'attività e lo sviluppo di tutte le imprese associate, artigiane, commerciali, professionisti e pmi" aggiunge Scarlatelli.

I soci della Cna Torino saranno riconoscibili dal personale di tutte le filiali di Banca UniCredit grazie alla nuova app "Cna Torino Impresa Facile" che consente la lettura da smartphone o iphone del Qr Code identificativo assegnato a ogni singolo imprenditore. (ANSA).