Cifiello (Coop Alleanza 3.0), no a 'prima gli italiani'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - "L'individualismo è l'opposto dei nostri valori. Se c'è una cosa che non sopporto sono frasi come prima gli italiani. Secondo me noi dobbiamo combattere queste idee dicendo che aiutare gli altri, stare dalla parte di chi è più debole, è un valore ed è una ricchezza in primo luogo per noi stessi e fa parte dei nostri doveri". Lo ha detto il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, nel corso dell'incontro con il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, dal titolo 'L'impresa dei valori. Un dialogo su etica, lavoro e centralità della persona' all'Arena del Sole a Bologna.

Cifiello ha ricordato come Coop Alleanza 3.0, con il progetto 'Riaccolto' abbia aiutato lavoratori immigrati a produrre pomodori pelati "con una storia di una grandissima potenza: si può uscire dal caporalato, pensare ad una vita migliore e ad un lavoro dignitoso se tutti ci diamo una mano".

