Camere commercio:Cz-Kr-Vv, intesa con Carabinieri Forestale

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAR - Intensificare i controlli per contrastare e reprimere i reati in materia ambientale. È questo l'obiettivo del protocollo sottoscritto dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo, dal comandante dei Carabinieri Forestale Calabria Giorgio Maria Borrelli, dal segretario del comitato nazionale Albo Gestori Ambientali Pierluigi Altomare e dal presidente della sezione regionale dell'Albo dei Gestori Ambientali Calabria Francesco Granato.

"Con la stipula dell'odierno documento - è detto in una nota dell'ente camerale dell'area centrale della Calabria - si estendono le modalità di accesso alla banca dati dell'albo gestori ambientali oltre ai nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale e ai cinque gruppi di carabinieri forestali - oggetto di un precedente protocollo d'intesa - anche ai cinque comandi provinciali dei carabinieri.

L'accesso diretto al sistema dell'albo gestori ambientali consentirà di ottenere informazioni riguardanti le autorizzazioni al trasporto delle diverse categorie di rifiuti collegate alle relative aziende e ai mezzi. Uno strumento, quindi, a supporto delle attività di indagine della polizia giudiziaria ma utile, parallelamente, anche ad eseguire controlli su strada, più capillari e in tempo reale, finalizzati al contrasto dei reati ambientali".

"Nello specifico, il protocollo d'intesa - riporta il comunicato - disciplina le modalità di accesso alla banca dati dell'albo gestori ambientali. Il sistema è, inoltre, dotato di una applicazione telefonica che consente di verificare, attraverso un semplice rilevatore di targa, se il mezzo sia autorizzato al trasporto di quella specifica tipologia di rifiuti. Un simile accordo era stato siglato già in passato con il comando regionale dei Carabinieri Forestali Calabria che si è oggi inteso estendere anche ai cinque comandi provinciali dei Carabinieri. Gli accessi alla banca dati saranno consentiti ai nuclei investigativi di Polizia Ambientale agroalimentare e forestale, ai dipendenti dai cinque gruppi Carabinieri Forestale ed ai cinque Comandi Provinciali Carabinieri con l'obiettivo di rafforzare le azioni a sostegno del contrasto ai fenomeni di criminalità in un settore particolarmente delicato come quello dei dati relativi alle autorizzazioni al trasporto, all'intermediazione dei rifiuti e alle bonifiche anche di siti contenenti amianto". (ANSA).