Calderone, 'importante portare a termine iter equo compenso'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Per il ministro del Lavoro Marina Calderone "è importante che si compia il percorso della legge sull'equo compenso" per le prestazioni professionali, un modo, tra l'altro, per sancire che "è cambiata la visione" sul lavoro autonomo.

La titolare del dicastero ne sta discutendo agli Stati generali della previdenza, a Roma, l'iniziativa voluta dagli Enti di pensionistici privati, citando anche come sia fondamentale promuovere "le aggregazioni professionali", e che vi si presti "attenzione" anche all'interno della delega fiscale del governo. Secondo Calderone, poi, "i ristori ottenuti dai professionisti nel periodo della pandemia sono stati reinvestiti nella loro attività lavorativa". (ANSA).