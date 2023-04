Adepp, 'positiva legge sull'equo compenso, ma è da affinare'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Bene" il percorso parlamentare che sta per portare all'approvazione definitiva della legge sull'equo compenso per le prestazioni libero-professionali, tuttavia nel provvedimento ci sarà "qualcosa da affinare" in seguito. Parola del presidente dell'Adepp, l'Associazione degli Enti previdenziali privati, Alberto Oliveti, dal palco degli Stati generali della previdenza, nella Capitale, riguardo al testo di FdI e Lega sulla giusta remunerazione per i lavoratori autonomi, che ha ottenuto pochi giorni fa il via libera del Senato e dovrà esser vagliato in terza lettura alla Camera.

