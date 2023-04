Adepp, 'bene regole su investimenti, ma senza ingessarli'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Pollice in su dell'Adepp, l'Associazione delle Casse di previdenza private dei professionisti, alle regole sulle modalità di investimento, ma "senza ingessare" le operazioni finanziarie, "mettendone in pericolo la redditività".

A farlo sapere il presidente dell'Associazione Alberto Oliveti dal palco degli Stati generali degli Enti, promossi oggi, a Roma, al cinema Barberini, con riferimento all'emanando regolamento sugli investimenti del comparto, previsto da una norma della Legge di Bilancio per il 2023, che dovrebbe uscire dagli uffici del ministero dell'Economia entro il prossimo mese di giugno. (ANSA).