Accordo Unioncamere-Ice per internazionalizzazione imprese

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 30 MAR - "L'accordo che presentiamo oggi è volto a migliorare quelle che sono le opportunità del sistema imprenditoriale calabrese verso l'internazionalizzazione. L'accordo prevede anche la presenza dei funzionari di Ice presso le Camere di commercio calabresi.

Come Unioncamere avremo un ruolo centrale per migliorare l'export della nostra regione". Lo ha detto Antonino Tramontana, presidente Unioncamere Calabria e Camera di commercio di Reggio a Lamezia Terme in occasione dell'iniziativa sul tema "L'internazionalizzazione per la crescita delle imprese calabresi: strumenti e servizi di Ice e del sistema camerale".

L'evento è stato caratterizzato dalla presentazione dell'intesa sottoscritta tra l'Agenzia Ice e Unioncamere Calabria, con la quale si intende dotare le imprese della regione dei più avanzati strumenti di digitalizzazione per sostenere in modo sinergico il tessuto imprenditoriale calabrese.

"Tanti sono i servizi offerti - ha aggiunto Tramontana - missioni di incoming, di outgoing di piani export personalizzati, quindi tutta una serie di servizi che il sistema camerale calabrese insieme all'Ice offrirà alle nostre aziende.

Aziende che saranno supportate anche dal punto di vista della formazione degli imprenditori e dei dipendenti. Un aspetto che riteniamo fondamentale perché un imprenditore che vuole aggredire i mercati internazionali e affermare la propria azienda sui mercati esteri deve avere sicuramente un'azienda più digitalizzata più formata. Investiremo tanto in formazione, informazione e digitalizzazione".

Ha portato i saluti anche Pietro Falbo, presidente Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che ha ribadito la "volontà di far si che le aziende calabresi siano protagoniste e l'attenzione estera nei confronti dell'agroalimentare calabrese".

Nel corso della presentazione dell'intesa, si è parlato dei servizi del sistema camerale per l'internazionalizzazione, del progetto Export flying desk per la promozione all'estero delle imprese italiane, degli strumenti e delle opportunità dell'Agenzia Ice, di servizi digitali e formativi. Pietro Turco funzionario dell'agenzia ha parlato del progetto Export Flying Desk di Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Elena Sapio ha illustrato gli strumenti e le opportunità di Agenzia Ice per le imprese calabresi. Dei servizi digitali per l'internazionalizzazione si è occupata Sheila Fidelio mentre Claudia Tola, funzionario servizi formativi dell'Ice, ha parlato "del compito di formare le aziende e renderle competitive". I nostri servizi - ha sostenuto - si occupano di consulenza e formazione degli imprenditori. Collaboriamo con oltre 200 partner, con enti del sistema Italia per l'estero". (ANSA).