Accordo tra Confindustria Veneto Est-Serbia

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Confindustria Veneto Est e Confindustria Serbia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per promuovere la collaborazione tra le due associazioni con le loro aziende per un orientamento sulle opportunità commerciali e di investimento nel Paese, anche con assistenza nelle relazioni con gli Enti pubblici a livello centrale e locale, nelle pratiche amministrative, nella soluzione di problemi burocratici.

La Serbia è un mercato in crescita e ancora con molte potenzialità: nei dati dell' interscambio dei territori rappresentati da Confindustria Veneto Est import ed export quasi si equivalgono, pari a 192 e 180 milioni di euro rispettivamente nel 2022, con Treviso a trainare (+17,5% sul 2021, Padova +14,4%). L'area Veneto Est pesa per il 45,7% sul totale dell'interscambio del Veneto con la Serbia (che nel 2022 ha raggiunto gli 814 milioni di euro) e per il 10% sul totale nazionale (oltre 3,7 miliardi). La prima attività che verrà realizzata è la Missione imprenditoriale in Serbia che si svolgerà dal 7 al 10 maggio prossimi a Belgrado, e che ha l'obiettivo di far incontrare alle imprese associate di Confindustria Veneto Est i rappresentanti istituzionali e gli operatori locali. "Questa nuova collaborazione interassociativa dimostra una volta di più la forza e i vantaggi della rete di Confindustria nel mondo, in rappresentanza delle imprese italiane, molte delle quali venete, attive nei diversi mercati - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -. Proprio l'Europa dell'Est presenta il sistema associativo più consolidato e fa piacere ricordare come il primo impulso in questa direzione sia partito proprio dalle Associazioni confindustriali del Nord Est." (ANSA).