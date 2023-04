Pmi: dai commercialisti le Linee guida su composizione crisi

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti e la Fondazione Adr Commercialisti hanno pubblicato le Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli Occ (Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), che sostituiscono il documento pubblicato nel 2020, per consentire agli Organismi istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria la rivisitazione dei propri regolamenti. Lo si legge in una nota degli stessi professionisti, secondo cui le "Linee guida non sono solo frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, ma contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo".

