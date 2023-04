Istat: non c'è accordo su Blangiardo, voto slitta di 10 giorni

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Continua lo stallo del Parlamento sulla conferma di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Non c'è ancora un accordo tra le forze di maggioranza e le opposizioni - che sono contrarie al suo nome, considerato politicamente vicino alla Lega - complice anche il quorum necessario per la nomina che è di 2/3 dei voti.

Alla Camera l'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali nel pomeriggio ha deciso di rinviare di 10 giorni il voto rispetto alla data del 30 marzo, termine entro il quale doveva essere espresso il parere. Il rinvio è possibile una sola volta. L'idea cara soprattutto alla Lega, spiegano fonti parlamentari, sarebbe quella di chiudere anche la partita sulle presidenze delle commissioni d'inchiesta, considerando che alcune andranno anche alle opposizioni. Anche in questa chiave non sarebbe ancora stata convocata la commissione di Vigilanza Rai.

In più, anche nella commissione Affari costituzionali del Senato non è prevista nessuna seduta per un eventuale voto in settimana (la commissione si riaggiornerà la prossima).

Il parere della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, insieme a quella omologa alla Camera, è vincolante ai fini della nomina. Secondo più fonti parlamentari, finora non si è aperto nessuno spiraglio di trattativa e da parte di Pd, M5s, Terzo polo e Alleanza Verdi e sinistra resta ferma l'intenzione di non votare per Blangiardo. "Noi aspettiamo che ci facciano sapere se c'è un accordo o meno", si è limitato a dire il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia.

Blangiardo è entrato in carica nel 2019. Lo scorso 21 marzo scorso è scaduto il termine della sua prorogatio. Dal giorno dopo, l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale sono passate a Francesco Maria Chelli, attualmente componente più anziano del Consiglio Istat. (ANSA).