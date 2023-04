Fornero, 'welfare sbilanciato su parte finale, la pensione'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Noi abbiamo un welfare sbilanciato sulla parte finale" della vita, ossia "sulle pensioni" ed è "la parte di spesa sociale più rilevante. Ma, in realtà, il welfare riguarda tutta la vita lavorativa, nella quale si formano, o si disfano le famiglie, e se si hanno figli c'è la difficoltà di conciliare il lavoro e la vita familiare per le donne". Lo afferma l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, partecipando ad un evento online promosso dal Consiglio nazionale degli attuari e da Noi Rete Donne, facendo, tra l'altro, riferimento all'importanza, per la componente femminile, di godere di un'educazione finanziaria, sin dalla più tenera età. "Anche dalla ricerche empiriche di Banca d'Italia risulta che le donne hanno più difficoltà nell'accesso al credito, rispetto agli uomini", anche in virtù di una serie di "condizionamenti sociali", che surclassano, a volte, "quella parità normativa che c'è" fra i sessi, prosegue, parlando di "un dominio della cultura maschilista" che è riuscito a "schiacciare" molte donne.

"Attente a noi stesse a non farci ingabbiare - ammonisce, infine, Fornero - anche se oggi le giovani non hanno più professioni 'femminilizzate' e, dunque, le donne possono fare tutto" nel mercato occupazionale e devono respingere ogni genere di "discriminazione", anche le "discriminazioni sottili" negli ambienti lavorativi. (ANSA).