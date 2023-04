Fifo e Pmi Sanità, sul payback un miliardo non basta

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità ribadiscono l'allarme in merito al payback sui dispositivi medici nel dl Energia e dicono che il miliardo di euro stanziato dal decreto bollette non basta. "Quanto emerge dal Consiglio dei Ministri di ieri non fa altro che aggravare una situazione già critica delle micro, piccole e medie imprese che riforniscono gli ospedali ", dichiarano in una nota il presidente di Fifo Sanità Confcommercio, Massimo Riem e Gennaro Broya de Lucia, presidente PMI Sanità.

"Lo sconto sul totale delle richieste - proseguono Riem e Broya - non solo lascia inalterato il rischio fallimento di un settore composto nel 95% da pmi, ma è anche condizionato alla rinuncia ai ricorsi al TAR. Una soluzione particolarmente penalizzante per le micro, piccole e medie imprese e che, di fatto, compromette la tenuta e la competitività del comparto dei dispositivi medici. Questo si sta traducendo in una crisi senza precedenti dell'intero Sistema Sanitario Nazionale, le cui cure al cittadino sono in serio pericolo". (ANSA).