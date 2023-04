Bertelli compra storico caffè, Confcommercio 'messaggio forza'

(ANSA) - AREZZO, 29 MAR - "Patrizio Bertelli ha salvato uno dei luoghi più iconici di Arezzo. La riapertura delle 'Stanze' rappresenta un messaggio di forza straordinaria per la nostra città, sia in termini economici che sociali e culturali". Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta così, in una nota, la notizia dell'acquisto dello storico locale di piazza San Francesco da parte del patron del gruppo Prada.

"Grazie a Bertelli - prosegue Marinoni - la comunità aretina tornerà a vivere un luogo di ritrovo che ha fatto la storia di questa città, e questo vale anche per le migliaia di turisti, provenienti da tutto il mondo, che nel loro giro di Arezzo avranno modo di fermarsi nel bar de 'La Vita è Bella'. Ma la riapertura dei Costanti, insieme a quella del ristorante 'La Buca di San Francesco', altro locale di antica tradizione, farà bene a tutto il comparto dei pubblici esercizi, che si troverà a confrontarsi con un nuovo competitor di livello, e potrà richiamare altri investimenti importanti. Non possiamo che esserne felici, come associazione di categoria. A Bertelli il nostro sincero in bocca al lupo nell'attesa di rivedersi alle 'Stanze' di fronte ad un buon caffè". (ANSA).