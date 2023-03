Vino, coop Berici e Colognola si fondono in Collis Veneto

(ANSA) - VERONA, 28 MAR - Nasce una nuova realtà nel mondo vitivinicolo veneto. Le Cantine cooperative Colli Berici e Colognola ai Colli si fondono in Collis. Nasce cosi una newco che riunisce due delle società partecipate, Cantine Riondo e Casa vinicola Sartori.

Collis Veneto Wine Group, tra le prime realtà cooperative vitivinicole, con sede a Monteforte d'Alpone, si riorganizza con l'obiettivo di migliorare ed efficientare la governance, la filiera produttiva e commerciale al fine di fare fronte ai mutamenti del mercato nazionale e mondiale del vino oltre che all'evoluzione delle strategie dei competitor. Il primo passo del progetto è già stato formalizzato. Collis Veneto Wine Group, nato nel 2008 attraverso il conferimento delle aziende di due cantine cooperative, la vicentina Colli Berici e la veronese Colognola ai Colli, diventa un soggetto di primo grado tramite l'incorporazione delle due cooperative di base. La decisione è stata sancita dal voto delle assemblee dei soci che si sono tenute a Lonigo e a Colognola. La seconda fase del progetto prevede il consolidamento della partnership già in essere tra il Gruppo Collis e la famiglia Sartori: Cantine Riondo, detenuta al 100% da Collis, e Casa Vinicola Sartori (già partecipata al 55% dalla Cantina di Colognola ai Colli) daranno vita ad una nuova realtà commerciale da oltre 100 milioni di euro di fatturato ed attiva in oltre 70 paesi nel mondo. (ANSA).