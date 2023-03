Unioncamere, scarsità personale costata 38 miliardi nel 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dalle stime sull'impatto del Pnrr, segnala Unioncamere, sono quattro le filiere maggiormente trainate dai fondi europei: "Costruzioni e infrastrutture dovrebbe assorbire il 21% del flusso di occupati complessivi che sarà attivato grazie al piano, il 18% turismo e commercio, il 16% i servizi avanzati e il 13% formazione e cultura". Inoltre "tra il 2023 e il 2027 saranno richieste competenze green a circa 2,4 milioni di lavoratori, il 65% del fabbisogno del quinquennio, e competenze digitali a poco più di 2 milioni di occupati, il 56% del totale". In questo contesto, sottolinea il report, "sarà strategico investire sulla formazione e sul reclutamento dei dipendenti pubblici, in vista del fabbisogno previsto per il prossimo quinquennio di 738mila unità nella P.a.

Oltre il 90% riguarderà la componente di 'replacement', ovvero circa 676mila dipendenti pubblici dovranno essere sostituiti tra il 2023 e il 2027". Quanto alla formazione Unioncamere evidenzia che "tra il 2023 e il 2027 il 34,3% del fabbisogno occupazionale riguarderà personale in possesso di una formazione terziaria, laurea o diploma Its Academy, il 48,1% profili in possesso di un diploma di tipo tecnico-professionale". Nello stesso periodo "risulterà più marcata la carenza di offerta di laureati nell'indirizzo medico-sanitario, dove ne mancheranno 12mila ogni anno, in quello economico-statistico, 8mila unità annue, e di lavoratori con un titolo terziario nelle discipline Stem, 6mila unità annue. "Considerando nell'insieme gli indirizzi della formazione secondaria di II grado tecnico-professionale, si stima che l'offerta formativa complessiva riuscirebbe a soddisfare solo il 60% della domanda potenziale nel prossimo quinquennio", conclude lo studio. (ANSA).