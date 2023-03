Sabatini (Abi),'banche hanno lavorato per resistere a crisi'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Sono ormai diversi anni che le banche italiane hanno metabolizzato" "la nuova realtà" della globalizzazione" "e hanno lavorato, anche con sacrifici importanti, per migliorare il proprio grado di resilienza alle crisi e la capacità di sostenere finanziariamente imprese e famiglie".

Lo afferma il drettore generale Abi Giovanni Sabatini, al Convegno "Credito e Finanza 2023". "In questo contesto di accentuata instabilità, oggi l'Europa affronta due sfide epocali: la sfida della transizione verso un'economia più sostenibile; la sfida della digitalizzazione dei processi produttivi e distributivi, per le quali saranno necessari ingenti investimenti pubblici e privati" ha spiegato ricordand come "a giugno 2022, il Common Equity Tier 1 ratio delle banche italiane si attestava intorno al 14,8%, mentre gli Nol netti erano circa 37 miliardi di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 24%. Anche sotto il profilo della liquidità, misurata dai due indici il rapporto di copertura della liquidità (a breve) Lcr e il rapporto tra passività e attività stabili (maggiori di 1 anni) Nfs sono ben al di sopra dei minimi regolamentari, collocandosi in media rispettivamente al 170% e al 130%".

"Oggi, le banche italiane hanno dunque competenze e forza finanziaria per accompagnare le imprese italiane a fare il salto di qualità necessario" ha aggiunto. (ANSA).