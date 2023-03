Ricci (Sace), 'sosteniamo la transizione green'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "La transizione sostenibile è un percorso che riguarda tutti, cittadini, imprese e organizzazioni. E noi del gruppo Sace lo abbiamo intrapreso con il nuovo Piano Industriale Insieme 2025, facendo della sostenibilità la nostra strategia e ridisegnando il nostro business model". Lo ha detto Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace in occasione dell'evento "Acciaio. Le nuove frontiere della sostenibilità" organizzato da Afv Beltrame Group.

"Sosteniamo la transizione green con degli strumenti concreti, in ambito internazionale con i Green Loan e i Sustainability-Linked Loans, e sul mercato domestico con le nostre Garanzie Green, che fanno di noi l'unica realtà italiana in grado di garantire e al contempo rilasciare certificazioni green taxonomy compliant. Da dicembre 2020 ad oggi abbiamo già supportato centinaia di progetti green in Italia per oltre 8 miliardi di euro e oggi lo facciamo anche con nuovi strumenti come il Green Reverse Factoring, grazie all'introduzione di meccanismi premianti in funzione della proiezione Esg delle imprese fornitrici". (ANSA).