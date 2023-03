Per 20 anni evadono fisco, nelle indagini fondamentale il trojan

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Fondamentali nell'inchiesta della procura di Milano con al centro una rete di consorzi e cooperative e che ha portato al sequestro di quasi 300 milioni di euro e a 22 arresti, sono state le intercettazioni attraverso il sistema del trojan, ossia dei captatori informatici inseriti nei telefoni degli indagati e che li trasformano in microspie.

E' quanto emerso dalle indagini coordinate dai pm di Milano Grazia Colacicco, Pasquale Addesso e Roberto Fontana (ora componente del Csm).

Dall'ordinanza firmata dal gip Luca Milani risulta anche che gran parte dei profitti illeciti della presunta maxi frode fiscale delle bancarotte sarebbe stata prima girata in Cina ad alcuni complici cinesi attraverso false fatture e poi sarebbe rientrata in Italia. (ANSA).