Per 20 anni evadono fisco con 'girandola' di società, 22 arresti

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Ventidue ordinanze di custodia cautelare, dieci in carcere e dodici ai domiciliari, sono in via d'esecuzione da parte dei militari della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura, su un sistema operante in Lombardia, proseguito dal 2000 a oggi, finalizzato all'evasione fiscale, attraverso la sostituzione delle società "pilotate" al fallimento (consorzi e società cooperative di lavoro) con nuove società costituite ad hoc e l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il meccanismo utilizzava società cooperative che, dopo appena pochi anni di attività, erano svuotate e abbandonate all'insolvenza. Si creavano nuovi operatori apparentemente "puliti", per ostacolare le indagini successive alla scoperta della frode.

Sono in corso perquisizioni e sequestri preventivi per quasi 300 milioni di euro costituenti il profitto dei reati di bancarotta e violazioni fiscali.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 e 30 negli Uffici della Procura della Repubblica di Milano. (ANSA).