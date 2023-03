Per 20 anni evadono fisco, '270 milioni tra Cina e Italia'

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Anche una quindicina di cinesi indagati, alcuni arrestati, quasi 130 capi di imputazione in totale e circa 270 milioni di euro versati in Cina, con pagamenti di false fatture, e poi rientrati in contanti in Italia. Sono altri numeri dell'inchiesta della Procura di Milano su una rete di consorzi e cooperative e con al centro una presunta maxi frode fiscale andata avanti per vent'anni, dal 2000 al 2020 almeno.

"Al vertice" della presunta "organizzazione criminale", scrive il gip Luca Milani nelle oltre 700 pagine di atti, tra ordinanza e decreto di sequestro, "si colloca la figura di Salvatore Bordo", il cui nome era già emerso in un'altra indagine simile a Milano e presunto "amministratore di diritto e di fatto di svariate imprese" coinvolte nella maxi frode.

In un'intercettazione ambientale del 2021 Bordo diceva: "Io faccio falsa fatturazione ok? (...) c'è il riciclaggio di mezzo perché fai i soldi, falsa fatturazione, e loro li mandano in Cina .... se è così e scoprono ci arestano tutti!". Solo una delle tantissime intercettazioni, attraverso il sistema del trojan, contenute negli atti.

A fianco di Bordo ci sarebbe stato il suo "importante collaboratore" Jin Weiwei, che avrebbe coordinato le "retrocessioni di denaro contante" dalla Cina all'Italia. Per Weiwei, così come per Bordo e Salvatore Castaldi, altro presunto collaboratore di Bordo, è stata disposta la custodia in carcere.

(ANSA).