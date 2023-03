Pensioni: dottori commercialisti, domani convegno a Latina

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La Cassa dottori commercialisti (Cdc) ha promosso per domani, mercoledì 29 marzo, dalle 10, presso Circolo Cittadino di Latina (in piazza del Popolo, 2), un convegno per incontrare i locali professionisti iscritti, in collaborazione con i delegati territoriali e l'Ordine della categoria della città laziale di Latina, in cui si discuterà di pensioni e delle iniziative di welfare avviate. Lo si legge in una nota, nella quale si evidenzia come la platea degli associati all'Ente pontini sia composta da 702 soggetti, ovvero il 9% del totale dei professionisti laziali e che, per ciò che concerne i redditi e i volumi d'affari dichiarati nel 2022, l'andamento sia " in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Nel dettaglio, si registra un incremento maggiore rispetto alla media nazionale e regionale, con un reddito medio in crescita del 10,4% rispetto a quello dell'anno precedente (quasi 47.000 euro contro gli oltre 42.000 del 2021) e un volume d'affari che ha raggiunto quasi 76.000 euro, rispetto agli oltre 68.000 del precedente anno d'imposta (+10,5%)", si legge.

A giudizio del presidente della Cdc Stefano Distilli, che prenderà parte all'evento di Latina, le cifre sulle performance reddituali e sul giro d'affari dei dottori commercialisti, grazie ad "una crescita maggiore rispetto ai valori regionali e nazionali, presentano un quadro generale positivo, dimostrando come la categoria sia stata in grado di affrontare la crisi attuale, dovuta all'emergenza sanitaria e alla guerra russo-ucraina, e di impegnarsi costantemente nel sostenere il sistema Paese", ha concluso il vertice della Cassa privata.

(ANSA).