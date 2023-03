Orsini (Confindustria), delega fisco favorisca investimenti

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "La delega fiscale può rappresentare, l'occasione per favorire la patrimonializzazione delle imprese e al tempo stesso promuovere investimenti qualificati". Lo afferma il vicepresidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo al convegno Abi a Milano. "Dobbiamo mettere le nostre aziende in condizione di affrontare le transizioni in essere da protagoniste, l'alternativa è lasciare scomparire intere filiere produttive con danni enormi anche sull'occupazione. Senza dimenticare che va attivata anche la leva della finanza alternativa perché il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese passa pure attraverso l'accesso ai mercati finanziari alternativi al credito" ha concluso. (ANSA).