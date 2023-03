Orsini (Confindustria), 'aumento tassi preoccupa le imprese'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "L'aumento dei tassi e del costo del credito, determinato dalla politica monetaria della Bce, rappresentano oggi la principale preoccupazione delle imprese e un freno alla crescita. I tassi pagati dalle aziende italiane hanno già subito un forte aumento: +2,60 punti fino a inizio 2023, in media e sono destinati ad aumentare ancora". Lo afferma il vicepresidente di Confindustria con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco Emanuele Orsini intevenendo al convegno dell'Abi a Milano. "Ai valori attuali parliamo di un aumento stimato della spesa per interessi di 6,8 miliardi in un anno, come emerso nel Rapporto di previsione presentato lo scorso sabato dal Centro Studi Confindustria" sottolinea.

"Per le imprese si creano anche tensioni finanziarie sul debito in essere. E' necessario, quindi, lavorare per una maggiore flessibilità delle regole europee in materia bancaria, e di aiuti di stato. Bisogna mettere in campo interventi finalizzati a creare le condizioni per assicurare la sostenibilità del debito bancario delle imprese e favorire operazioni di rinegoziazione e allungamento, incluse le moratorie". "A livello nazionale vanno poi rafforzate le garanzie pubbliche, a partire da quella del Fondo di Garanzia per le PMI, che deve tornare a essere gratuita. Tutto questo per dare respiro alle imprese consentendo loro di programmare nuovi investimenti ed evitare che, nel caso di finanziamenti in essere a tasso variabile, l'aumento dei tassi possa comprometterne l'equilibrio" conclude. (ANSA).