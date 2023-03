Francia:fonti vicine a premier Borne, 'no pausa su pensioni'

(ANSA) - PARIGI, 28 MAR - "Non metteremo la riforma in pausa": fonti vicine alla premier francese Elisabeth Borne, citate da BFM-TV nel giorno di nuovi scioperi e proteste nazionali in Francia, rispondono così alla richiesta di Laurent Berger, leader del primo sindacato di Francia (CFDT), di mettere "in pausa" la contestata riforma previdenziale che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. (ANSA).