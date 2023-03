Ente medici, 'nel 2023 destinati al welfare 27,5 milioni'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Per coprire tutte le misure assistenziali del 2023 l'Enpam (Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri) ha stanziato circa 27,5 milioni di euro. Lo fa sapere la stessa Cassa pensionistica privata presieduta da Alberto Oliveti, segnalando che, lo scorso ottobre, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha approvato una delibera in tema di welfare che prevede che la possibilità che il sussidio bambino possa essere richiesto non più solo dalle mamme, ma anche dai papà. L'iniziativa, però, si precisa, è all'attenzione dei ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia e potrà entrare in vigore solamente dopo il via libera dei dicasteri. (ANSA).