Confindustria Brescia, 'piena solidarietà alla Cgil'

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Confindustria Brescia esprime "piena solidarietà" alla Cgil di Brescia, la cui sede nella città lombarda è stata imbrattata con la scritta, comparsa nella notte sulla facciata dell'edificio, "servi nazisti, traditori del popolo".

"Alla Cgil di Brescia va la nostra piena solidarietà per l'atto vandalico subito sulla propria sede. Un gesto che appare ancora più grave per il suo esplicito riferimento a fatti storici che nulla hanno a che vedere con l'attualità", ha commentato Roberto Zini, vice presidente di Confindustria Brescia con delega alle relazioni industriali e al welfare.

"Negli ultimi anni, associazioni datoriali e sindacati si sono sempre confrontati a Brescia con rispetto e spirito costruttivo, ponendo al centro del dialogo un'attenzione sempre maggiore al benessere dei lavoratori. Su questa strada proseguiremo anche in futuro, certi che sia l'unica strada da percorrere anche per arginare episodi come quello avvenuto la scorsa notte". (ANSA).