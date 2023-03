Confcommercio Milano, crescono reati predatori nei negozi

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Crescono i reati predatori segnalati dagli esercizi commerciali nella zona di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con una maggiore segnalazione per Milano città.

È quanto emerge dall'indagine 'Sicurezza e legalità, valori del territorio', realizzata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza presentata in occasione della decima edizione della Giornata nazionale Confcommercio 'Legalità ci piace!'.

Dall'analisi dei dati dell'indagine - confrontandoli con i risultati del 2022 - crescono i reati predatori: i furti in esercizi commerciali sono segnalati dal 33% delle imprese (26% lo scorso anno); gli scippi e i borseggi dal 28% (20% nel 2022).

E i furti negli esercizi commerciali sono il reato dove maggiore è l'indicazione di esserne stati vittima (titolare o collaboratori): il 31%. A Milano città quest'indicazione è ancora più alta della media generale dell'indagine: 36% (rapine il 9%). Per i furti negli esercizi commerciali, nel Comune di Milano, i riscontri più numerosi si hanno su Milano Ovest 40%; poi Milano Nord 33%; Milano Centro e Sud 30%. Sempre a Milano città, per scippi e borseggi - che, insieme agli atti vandalici, è il reato più segnalato: 47% - l'area maggiormente critica è Milano Nord con il 62% di segnalazioni; Milano Ovest e Sud 47%; Milano Centro 43%. "Questa tendenza all'aumento di reati segnalati in particolare da chi opera sulla strada a contatto con i cittadini - rileva il vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Mario Peserico - rafforza ulteriormente l'orientamento già espresso da Confcommercio Milano di chiedere al Comune una vera riattivazione operativa dell'Unità Reati Predatori. Esistente, ma, nei fatti, ora poco percepita". (ANSA).