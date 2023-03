Confcommercio Milano, crescono reati predatori nei negozi (2)

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Secondo l'indagine di Confcommercio Milano calano i commercianti che dichiarano di non avere subito reati, nel 2022 il 47% delle imprese aveva risposto di non aver subito reati. Quest'anno il 37%. A distanza di un anno resta alta l'attenzione delle imprese anche per gli atti vandalici, la cui segnalazione è cresciuta dal 30 al 39%, e lo spaccio di droga (dal 19 al 28%).

Quello dei negozi sfitti è il fenomeno in generale più percepito dalle imprese del territorio: lo segnala il 40% dei rispondenti all'indagine. Ma, mentre a Milano città la percentuale di rilevazione dei negozi sfitti si attesta sul 32%, più alta è nella Grande Milano con il 40%. Venditori abusivi segnalati in crescita rispetto al 2022: dal 23 al 26%. L'82% delle imprese ritiene che abusivismo e contraffazione siano fenomeni in crescita. Gli effetti di contraffazione e abusivismo pesano sull'attività in particolare per la concorrenza sleale (67%) e contribuiscono a ridurre il fatturato (18%).

Per aumentare la sicurezza sul territorio secondo il 41% dei commercianti occorre una maggiore presenza delle forze dell'ordine, il 21% indica un'attività delle forze dell'ordine dedicata ai reati predatori; il 15% misure efficaci che evitino la reiterazione dei reati, il 10% più videosorveglianza. (ANSA).