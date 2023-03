Confcommercio, bene lo stralcio delle disposizioni sui saldi

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Bene la scelta di procedere allo stralcio delle disposizioni in materia di saldi e di vendite promozionali dal disegno di legge annuale per la concorrenza oggi all'esame del Consiglio dei Ministri. E', infatti, necessario confrontarsi con le associazioni d'impresa e con le Regioni per valorizzare le diverse tipologie di vendite straordinarie, tenendo conto del loro collegamento con fasi specifiche del ciclo commerciale e della vita d'impresa e dell'obiettivo di offrire ai consumatori condizioni di acquisto favorevoli, reali ed effettive". Così Confcommercio in una nota.

