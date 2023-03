Confcommercio, 31mila piccole aziende a rischio usura

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Trentunomila piccole aziende del commercio e dei pubblici esercizi sono oggi ad elevato rischio usura. Con un buon grado di fiducia questo numero si colloca tra 26mila e 46mila unità produttive". È il dato emerso da una analisi dell'Ufficio studi di Confcommercio con cui l'organizzazione ha lanciato oggi l'allarme usura nel corso di un incontro per la decima edizione di 'Legalità, ci piace!' cui partecipa anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Confcommercio ha stimato anche le perdite complessive annuali dei settori colpiti: 8,9 per cento del fatturato e del valore aggiunto (7,2 miliardi di euro), per 268mila posti di lavoro regolari a rischio. (ANSA).