Cartiere:sostegno Sace e Intesa a investimenti green Gambini

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Gambini spa, eccellenza italiana del settore cartario, ha ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro, erogato da Intesa Sanpaolo e assistito dalla garanzia green di Sace all'80%, a sostegno degli investimenti in economia circolare.

L'operazione è destinata alla realizzazione o al riutilizzo di impianti per la trasformazione della carta a uso igienico con particolare attenzione alla qualità e alla circolarità del prodotto.

Gambini, si ricorda in una nota, è una società a carattere familiare, presente sul mercato da oltre quarant'anni, specializzata nella produzione di macchine da converting ad alta tecnologia per il settore cartario (carta igienica, rotoli da cucina e prodotti ad uso industriale ed igienico sanitario). Ha come vision quella di promuovere la cultura dell'igiene e della cura personale attraverso i propri prodotti. L'offerta è calibrata per servire due delle principali aree di business delle cartiere: i comparti consumer e professional, realizzando linee complete per la trasformazione della carta tissue. È attiva anche nella produzione e commercializzazione di parti da ricambio. L'azienda conta circa 160 dipendenti e opera su tre stabilimenti nel territorio di Altopascio e Montecarlo di Lucca a cui si aggiunge una sede negli Usa, in Wisconsin.

"Siamo nati integrando macchinari di nostra produzione - goffratori, in particolare, all'interno di linee di trasformazione della carta già esistenti - dichiara Giovanni Gambini, presidente di Gambini -. Esperienza molto utile per soddisfare le attuali esigenze di flessibilità del mercato, che spesso ci chiede di spostare le macchine da uno stabilimento all'altro, riutilizzando parti meccaniche ed elettriche e consentendo, così, di prolungare la vita delle linee, in un'ottica di sostenibilità sempre più pressante". "Gambini è un'eccellenza del nostro territorio che abbiamo voluto premiare già nel 2019 attraverso il programma Imprese vincenti e il successivo percorso di formazione in collaborazione con Elite - commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. In Toscana e in Umbria abbiamo già concesso finanziamenti di tipo S-Loan per un ammontare di più di 450 milioni di euro, che si aggiungono agli oltre 50 milioni di euro erogati nell'ambito del plafond di circular economy messo a disposizione da Intesa Sanpaolo per sostenere concretamente le imprese attive nel processo di transizione green. (ANSA).