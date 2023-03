Bcc 2021: Lucibello, da soci vicinanza a Cda in carica

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - "I soci sono i veri proprietari della nostra Bcc e con questa grande manifestazione di vicinanza al Consiglio di Amministrazione in carica, hanno lanciato un chiaro messaggio che non si può far finta di non ascoltare. Un esito atteso, forse come mai prima, e che è arrivato forte e chiaro. I soci hanno grande rispetto per i progetti che questo Consiglio sta portando avanti, consapevoli che dobbiamo fare tanto di più ma che con la loro vicinanza unita a quella dei dipendenti e dei clienti andremo lontano verso un futuro luminoso. Ai soci va il nostro personale ringraziamento e continueremo a garantire loro una sempre crescente attenzione alle loro istanze ed esigenze". E' quanto afferma, in una nota, il presidente di Banca 2021, Pasquiale Lucibello commentando i lavori dell'assemblea che ha visto la partecipazione di un altissimo numero di soci e che aveva come unico punto all'ordine del giorno la revoca del Consiglio di Amministrazione così come richiesto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

"L'esito dell'assemblea rappresenta un ulteriore stimolo per il CDA, guidato da Pasquale Lucibello e dal Vice Presidente Vicario Pasquale Gentile, in vista delle imminenti elezioni di fine aprile per il rinnovo delle cariche sociali", si legge in una nota. "Al centro della propria azione il Consiglio di Amministrazione in carica ha messo il perfezionamento del progetto di Fusione con la Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani, previa approvazione dei Soci in apposita assemblea straordinaria. Il Piano di Fusione, come previsto, è stato inviato alla Capogruppo BCC Banca Iccrea la quale, dopo il suo benestare, ha inoltrato il progetto alla Banca Centrale Europea per la prevista analisi e successiva eventuale approvazione.

Dalla Fusione nascerà una nuova Banca che rappresenterà una grande opportunità per l'intero Territorio di Competenza, una risorsa per famiglie e imprese, rappresentando un unicum nel mondo del Credito Cooperativo a Sud di Roma", conclude il comunicato. (ANSA).