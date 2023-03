Anva Confesercenti, 'bene l'intervento sugli ambulanti'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Se l'intervento sulle concessioni del commercio ambulante contenuto nel Ddl Concorrenza dovesse essere confermato dal Consiglio dei ministri, così come è scritto, sarebbe di grande aiuto alla categoria: si porrebbe infatti finalmente fine allo stato di incertezza innescato dalla Bolkestein, che dura ormai da più di dieci anni".

Così Maurizio Innocenti, presidente di Anva Confesercenti.

"Ringraziamo il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci per il lavoro svolto con le associazioni e le Regioni per il raggiungimento di questo importante risultato. In questi dieci anni, non essendoci sicurezze sulla validità delle concessioni, il comparto del commercio ambulante ha visto crollare gli investimenti ed il numero di imprese attive, con un progressivo degrado di molti mercati. È stata una pagina nera della nostra storia: è tempo di voltarla, dando sicurezze alle imprese e ai lavoratori, in primo luogo confermando la validità dei rinnovi già effettuati e chiarendo definitivamente il percorso per il futuro per le imprese attive nel settore". (ANSA).