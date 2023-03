ANSA/ Per 20 anni evadono il fisco, scoperti grazie al trojan

(di Igor Greganti) (ANSA) - MILANO, 28 MAR - Mentre si discute a livello politico di limitare l'utilizzo delle intercettazioni, la Procura di Milano rivendica come il sistema del trojan, captatore informatico che viene inserito nei telefoni degli indagati e che li trasforma in microspie, sia stato "fondamentale" in un'ultima inchiesta che ha portato a 22 arresti e ad un sequestro da quasi 300 milioni di euro.

Un'indagine su una rete di consorzi e cooperative attive nel settore della logistica e del facchinaggio che frodavano il fisco e venivano fatte fallire. Un "sistema" di evasione fiscale che sarebbe andato avanti per oltre 20 anni, anche sull'asse Italia-Cina.

"Per noi resta uno strumento preziosissimo di lavoro e anche in questa indagine è stato decisivo, anche se non era un'inchiesta di mafia o terrorismo. Senza il trojan saremmo rimasti solo al livello dei prestanome", ha spiegato il procuratore aggiunto Laura Pedio in una conferenza stampa, con a fianco il capo della Procura Marcello Viola e i pm Grazia Colacicco e Pasquale Addesso. Captazioni attraverso i telefoni durate quasi un anno e che hanno portato a galla elementi concreti su un "fenomeno" che crea sempre più "allarme sociale", quello delle cooperative che offrono servizi di intermediazione di manodopera, in settori come la logistica, ai grandi committenti. Cooperative, poi, "svuotate" nel giro di un paio di anni "lasciando debiti fiscali e previdenziali". Un meccanismo in cui "il lavoratore diventa un prodotto che viene venduto a prezzi bassi".

Il tutto con un "danno di vaste dimensioni nei confronti dell'Erario", ha scritto il gip Luca Milani nell'ordinanza, con l'inquinamento del "mercato del lavoro in settori nevralgici" e "con conseguenze disastrose per l'intera economia". Tra i numeri di quest'inchiesta ci sono i 51 indagati, tra cui 17 cinesi, i quasi 130 capi di imputazione e i circa "270 milioni di euro" versati in Cina, con pagamenti di false fatture, e poi rientrati in contanti in Italia. A finire sotto indagine il Consorzio Sac e il Consorzio Progresso Logistico di Lainate e la Ailati Scarl di Trezzano sul Naviglio, che avrebbero gestito decine di cooperative 'usa e getta'.

Al "vertice" della presunta "organizzazione criminale" ci sarebbe stato Salvatore Bordo, il cui nome era già emerso in un'altra indagine simile a Milano, e presunto "amministratore di diritto e di fatto di svariate imprese" coinvolte nella maxi frode. In un'intercettazione diceva: "Io faccio falsa fatturazione (...) c'è il riciclaggio di mezzo perché fai i soldi, falsa fatturazione, e loro li mandano in Cina .... se è così e scoprono ci arrestano tutti!". A fianco il suo "importante collaboratore" Jin Weiwei, che avrebbe coordinato le "retrocessioni di denaro" cash, come in una "filiera parabancaria".

Anche la "grande committenza spesso si avvale di questo schema illecito", ossia dei servizi di consorzi e cooperative "per ridurre il costo" del lavoro, ha spiegato il pm Addesso, facendo riferimento ad un'intercettazione esplicativa in cui un avvocato, "consulente" legale di Dhl Supply Chain (colosso della logistica finito al centro di un'altra indagine), parla con Bordo. E così diceva: "Non paghi l'Iva e non paghi questo e non paghi quell'altro e ti trovi con un buco così in petto, devi solo saltare, o devi studiare il sistema come uscirne da sta partita ... butti i soldi a bordo e dopo bruci ... questa è tutta la logica". E Bordo annuiva: "Per chi conosce il mondo questo è!". (ANSA).