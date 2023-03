++ Fisco: definizione agevolata per gli atti di accertamento ++

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Arriva la possibilità di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Lo prevede una bozza del dl bollette. Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio, divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio, sono definibili entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Sono definibili anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate. (ANSA).