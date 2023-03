++ Codice appalti: Cna, così esclude le imprese artigiane ++

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La Cna esprime "stupore per l'assenza di riferimenti alla specificità dei consorzi artigiani nelle bozze di decreto legislativo sul Codice degli appalti" e chiede, in una nota, di "modificare il testo prima dell'entrata nel Consiglio dei ministri". In una nota la confederazione definisce "uno strumento, quello dei consorzi artigiani, senza il quale di fatto viene meno la possibilità di partecipare agli appalti pubblici alle imprese artigiane". La Cna ricorda che "entrambi i rami del Parlamento avevano dato indicazioni chiarissime al governo chiedendo che i consorzi artigiani continuassero a operare secondo le attuali regole". (ANSA).