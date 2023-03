++ Bollette: bozza dl in 22 articoli, anche fisco e sanità ++

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dall'Iva ridotta sul gas al rinnovo del bonus sociale, ma anche norme sulla sanità, con il payback e con misure per il contrasto alla violenza contro medici e infermieri, e sul fisco con la modifica dei termini per le definizione agevolata delle controversie tributarie. Sono alcune delle misure contenute nei 22 articoli della bozza del nuovo decreto bollette atteso oggi pomeriggio in consiglio dei ministri. (ANSA).