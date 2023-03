Welfare: Gualtieri, sosteniamo le pratiche del mutualismo

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Quella del mutualismo è una pratica molto importante per affrontare i grandi problemi delle nostre metropoli, per ridurre le diseguaglianze e assicurare la migliore cura e la pienezza dei diritti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che questo pomeriggio è intervenuto alla presentazione della ricerca 'La pienezza del vuoto.

Indagine sulle nuove forme di mutuo soccorso: il caso della rete dei Numeri Pari' che il Forum Disuguaglianze e Diversità ha portato avanti con la Rete dei Numeri Pari e il Gran Sasso Science Institute.

"Proprio per favorire e incoraggiare queste pratiche - aggiunge - Roma Capitale sta varando una serie di avvisi per la coprogrammazione e la coprogettazione per coinvolgere pienamente le realtà associative nell'individuazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni a favore sociale, delle persone disabili, sull'integrazione, per i senza fissa dimora, per animare e riqualificare le azioni di rigenerazione urbana nei piani urbani integrati. Il coinvolgimento pieno delle realtà associative e la valorizzazione della mutualità - ha concluso - sono strumenti fondamentali per rendere migliori i nostri quartieri e contrastare le mafie, a partire dal 'welfare mafioso', uno degli strumenti più subdoli con cui le mafie si radicano in tanti quartieri difficili". (ANSA).