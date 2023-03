Startup tessile Dalfilo amplia presenza negli store Coin

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - L'azienda tessile bergamasca Dalfilo, startup digitale che offre prodotti di alta qualità basando la propria catena di produzione su botteghe artigianali con una storia centenaria nella lavorazione del filato di cotone, allarga la collaborazione con gli store Coin, iniziata nel 2022 in tre punti vendita, che saranno oltre 20 entro la fine del 2023.

Inizialmente limitata alla linea letto, ora la presenza di Dalfilo in Coin include le linee bagno e accessori per il cross selling. Vi è inoltre "Ricamo Espresso", una serie di eventi che offrono ai clienti la possibilità di personalizzare, in loco, le iniziali sulle federe dei completi acquistati.

Nel primo anno le vendite hanno avuto una crescita del 500%, e per il 2023 si prevede una crescita del +400% in termini di unità vendute rispetto al 2022.

I punti vendita Coin in cui è presente Dalfilo sono attualmente Mestre, Firenze, Padova, Milano 5 Giornate, Milano Vercelli, Milano Cantore, Bergamo, Brescia, Genova, Napoli, Roma San Giovanni, Roma Cinecittà, Bologna, Campi Bisenzio. Mentre le nuove aperture di febbraio sono Trieste, Piacenza, Vicenza e Varese. (ANSA).