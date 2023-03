Ruffini, un nuovo fisco atteso da anni, speriamo di vederlo

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - La riforma è "un'evoluzione, un impegno e una promessa di un fisco che stiamo aspettiamo da una cinquantina d'anni, speriamo di riuscire a vederlo nascere". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini al un convegno di Agenzia delle Entrate e Assonime sull'Adempimento collaborativo e altri strumenti di attrazione degli investimenti.

L'adempimento collaborativo, per Ruffini, è "uno strumento molto importante" su cui "si punta molto per cercare di ampliarlo ancora e questo va di pari passo con la capacità dell'amministrazione finanziaria ad essere all'altezza e in grado di accogliere nuove istanze". Sono 90 società ammesse in questo regime, 15 nel solo 2022, secondo i dati riportati.

