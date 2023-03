Imprese: Confindustria Toscana sud porta studenti alla Seco

(ANSA) - AREZZO, 27 MAR - Una sessantina di studenti parteciperanno domani ad un incontro di orientamento organizzato da Confindustria Toscana sud presso Seco spa, l'azienda aretina nata nel 1979 e diventata leader nel settore dell'alta tecnologia per la miniaturizzazione di computer e sistemi IoT.

A partire dalle ore 10.30, gli alunni delle quinte classi del Liceo scientifico Redi, dell'Isis Buonarroti Fossombroni e dell'Itis Galilei, insieme ai rispettivi insegnanti, assisteranno alla presentazione dei percorsi formativi Its post diploma sui temi dell'Ict e del digitale, volti a creare figure in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del territorio e sviluppare metodi per l'innovazione delle imprese, si spiega in una nota. Ad illustrare il tema saranno Confindustria Toscana sud (socia della Fondazione Its Prodigi, che promuove formazione post diploma sui temi dell'Ict e del digitale) e Anpal Servizi (società del Ministero del Lavoro per la realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione). A seguire, la presentazione di Seco da parte dei manager dell'azienda, che poi guideranno gli studenti in una visita ai vari reparti interni. (ANSA).