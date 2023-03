Borla (Intesa), 'Pmi più sostenibili e attente al territorio

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Constatiamo nelle nostre imprese la crescente consapevolezza dell'impatto che le proprie scelte di business hanno sul territorio, sull'ambiente e sulla società". Lo afferma Virginia Borla, executive director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, nel corso dell'evento conclusivo, a Palazzo Mezzanotte, di 'Imprese Vincenti', il programma del gruppo bancario per la valorizzazione delle Pmi.

"Le imprese vincenti hanno saputo affrontare le crisi e hanno avuto la capacità di trovare nuovi stimoli e nuove idee con un'attenzione a digitalizzazione, capitale umano, agli investimenti in formazione ricerca e welfare, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità che è l'elemento comune alle Pmi protagoniste di questa quarta edizione", aggiunge Borla, spiegando che di fronte alle "significative sfide che ci aspettano e all'esigenza di rimanere competitivi sul mercato", Intesa Sanpaolo, oltre al credito tradizionale, "affianca le Pmi con nuovi strumenti" verso l'innovazione, l'internazionalizzazione, i passaggi generazionali, l'apertura ai mercati dei capitali, e percorsi condivisi di successo.

"Questo percorso da quattro anni consente, non solo di dar voce alle Pmi, ma di mettere a fattore comune la loro esperienza di successo per favorire una sana competitzione tra le imprese".

