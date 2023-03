Sangalli, su fisco occorre coinvolgimento parti sociali

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "Questa manovra va nella giusta direzione, si sforza di rilanciare la produttività, vede tagliare il carico fiscale e nello stesso tempo combattere l'elusione, semplificare gli adempimenti, ma anche la certezza del diritto. È una manovra ambiziosa e impegnativa, ecco perché diciamo che occorre il coinvolgimento delle parti sociali". Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio questa mattina a Genova per la premiazione dei 'Maestri del Commercio e Industria'.

"In 10 anni 100 mila imprese hanno abbassato le saracinesche e 16 mila ambulanti hanno 'tolto i banchi' - ha detto ancora Sangalli -. Le città vedono progressivamente aumentare le saracinesche che si abbassano. Bisogna fare in modo che le città siano non delle strisce di asfalto ma luoghi vivi, bisogna concepire la città, come bene comune. Al governo - continua - chiediamo una particolare attenzione verso questo mondo del terziario che rappresenta un valore molto importante dal punto di vista economico e sociale, visto che il commercio contribuisce più del 70% alla crescita del Paese attraverso il pil e all'occupazione, meritiamo di essere ascoltati, come questo governo ha già fatto, ma di vedere alcune proposte significative portate a compimento".

"La riforma del fisco - ha concluso Sangalli - va nella giusta direzione, perché cerca di dare un contributo molto importante alla crescita. La riduzione del carico fiscale, contrasto di elusione e semplificazione degli adempimenti attraverso la certezza del diritto sono tutti passaggi importanti". (ANSA).