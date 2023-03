==Pnrr:Gay,non si perda tempo,Confindustria farà la sua parte

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Sul Pnrr non possiamo perdere il ritmo, ne va del futuro del nostro Paese. Il fatto che Mattarella abbia chiesto di 'mettersi alla stanga' per recuperare i ritardi accumulati è indicativo dell'urgenza del momento. Il mondo dell'impresa è pronto a fare la sua parte".

Così in una intervista alla Stampa il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay. Per Gay si può riavviare l'economia senza perdere i fondi del Pnrr grazie a "una grande forte spinta all'uso del Ppp, il partenariato pubblico-privato".

"All'interno del Pnrr - afferma ancora - gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della Pa e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerati prioritari per il rilancio del sistema Paese. È un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire".

Rispetto alla notizia dell'accordo Ue-Germania sugli e-fuels "l'Europa sul tema ha agito a lungo in maniera arbitraria, per cui l'accordo con la Germania è un segnale positivo, dimostra che la partita non è chiusa. Quello che conta è che il tavolo di confronto si è riaperto e sono sicuro che l'Italia riuscirà a ottenere garanzie anche per quanto riguarda l'utilizzo di biocarburanti che vedono molte nostre aziende in prima linea".

(ANSA).