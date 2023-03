Tripoli (Unioncamere), 'passaggio al digitale, da noi aiuto'

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - "Abbiamo 1,6 milioni di soggetti titolari di impresa che sono Millennial, 150mila sono della generazione Z: con loro o parli il linguaggio digitale o non riescono a seguirti. La scelta allora non può che essere quella del digitale, di un lavoro fondato su questo. il passaggio al digitale lo stanno facendo le imprese, noi stiamo aiutando le imprese a fare una transizione accelerata: la formula vincente però è un ibridismo tra piattaforma e contatto reale". Lo ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio oggi a Firenze.

Tripoli ha ricordato che il "sistema camerale ha messo su un insieme di piattaforme informatiche per raggiungere in diretta gli utenti", affermando però che appunto servono da un lato "le piattaforme e dall'altro il contatto fisico. I presidi territoriali delle Camere di commercio sono 165 sul territorio: non solo non sono stati diminuiti ma sono stati potenziate". Nel corso del suo intervento Tripoli ha fatto più volte riferimento al discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle parole chiave di "crescita, coesione e cultura". (ANSA).