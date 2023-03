Marenghi (Confindustria), rialzo tassi eccessivo, serve cautela

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Il 2023 sarà un anno di transizione", evidenzia il vicepresidente di Confindustria, Alberto Marenghi, commentando il rapporto sulle previsioni economiche del centro studi di Confindustria. E avverte: "Abbiamo avuto e abbiamo tutt'ora una grande preoccupazione sul rialzo dei tassi di interesse. Noi riteniamo che l'azione della Bce sia stata repentina e senza precedenti. Il nostro timore è che questi tassi siano eccessivi rispetto al contesto economico nel quale siamo e che, accompagnati dall'alto tasso dell'inflazione, portino a un rallentamento del Pil".

Marenghi avverte che "un'ulteriore stretta potrebbe far ulteriormente peggiorare il quadro", anche perchè "dobbiamo ancora scontare appieno gli effetti" dei rialzi già decisi. "Per questo riteniamo - prosegue - che serva veramente molta cautela da parte della Banca centrale europea. Restare vigili va bene, però serve agire veramente con cautela per non rischiare, permettetemi una metafora, di uccidere il paziente".

Più in generale, dal rapporto del centro studi di Confindustria - indica - emerge che "ci aspetta un anno di crescita molto modesta" che "ci espone a rischi". L'invito di Confindustria a governo e parti sociali è "a lavorare insieme per arrivare a migliorare le previsioni per il 2024". In in un quadro in cui "l'industria ha retto, ha sostenuto il Paese e vuole continuare a farlo" (ANSA).